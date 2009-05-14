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Dünya

Güney Kore gemisi, Mısır gemisini korsanlardan kurtardı

14 Mayıs 2009 12:53

Mısır bandıralı bir geminin Somali açıklarında devriye gezen bir Güney Kore gemisi tarafından korsanların saldırısından kurtarıldığı bildirildi.

Güney Koreli yetkililer, muhrip gemiden kalkan ve keskin nişancıları taşıyan bir helikopterin, Mısır gemisinin yaklaşık 2 kilometre yakınındaki korsanları savuşturduğunu açıkladı.

Operasyona bir Amerikan gemisinin de katıldığı belirtildi.

Güney Kore deniz kuvvetlerine ait gemiler nisan ayından beri Aden Körfezinde devriye geziyor.

Hükümet verilerine göre, her yıl 460 Güney Kore gemisi Aden Körfezinden geçiyor.

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