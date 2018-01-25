Güney Kore Futbol Milli Takımı Serik'te kampa girdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - GÜNEY Kore Cumhuriyeti Futbol Milli Takımı, Antalya\'nın Serik ilçesinde kampa girdi.

Bu yaz Rusya\'da düzenlenecek Dünya Kupası\'nda mücadele edecek Güney Kore Cumhuriyeti Futbol Milli Takımı, kamp çalışmaları için Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otele geldi. 3 Şubat\'a kadar sürecek çalışma kapsamında Güney Kore Milli Takımı\'nın Moldova, Jamaika ve Litvanya\'nın da katılacağı özel bir turnuvada hazırlık maçları yapacağı belirtildi.

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