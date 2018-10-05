Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee'ye 15 yıl hapis cezası

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Güney Kore\'de Mart ayından beri tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, Güney Kore Eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak’ı \"rüşvet alma, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma\" suçlarından 15 yıl hapsine hükmetti.

Lee ise hakkındaki suçlamaları reddetti. 2008-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Lee, Mart ayından bu yana Seul\'de tutuklu bulunuyordu.

Güney Kore\'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye de, kamu fonlarını kötüye kullanmak ve seçim yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 33 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.