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Dünya

Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee'ye 15 yıl hapis cezası

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Güney Kore'de Mart ayından beri tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

05 Ekim 2018 13:35

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Güney Kore\'de Mart ayından beri tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, Güney Kore Eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak’ı \"rüşvet alma, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma\" suçlarından 15 yıl hapsine hükmetti.
Lee ise hakkındaki suçlamaları reddetti. 2008-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Lee, Mart ayından bu yana Seul\'de tutuklu bulunuyordu.
Güney Kore\'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye de, kamu fonlarını kötüye kullanmak ve seçim yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 33 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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