Güney Kore 'elektrikli yolu' devreye soktu

Leo Kelion

BBC Teknoloji Muhabiri



Güney Kore'de geliştirilen ve hareket halindeki elektrikli araçların akülerini şarj etmelerine olanak sağlayan 'elektrikli yol' projesi devreye sokuldu.

Projeyi geliştiren şirket, 12 kilometrelik elektrikli yolun dünyadaki ilk örnek olduğunu belirtiyor.

Proje, uygun cihazlarla donatılmış araçların durmalarına gerek olmadan akülerini şarj etmelerini sağlıyor ve bu nedenle diğer elektrikli araçlarınkinden daha küçük aküler kullanmalarına olanak sağlıyor.

Elektrikli yol teknolojisi, ilk aşamada iki belediye otobüsünde kullanılmaya başlandı ve yetkililer 2015 yılına kadar 10 otobüsün daha bu teknolojiyi kullanmasını planlıyor.

Ancak ulaşım uzmanları, araçlara konulması gereken teknik teçhizatın masrafı nedeniyle, bu teknolojinin, halen kullanımda olan ve araçları kablosuz teknolojiyle ya da yol kenarlarındaki şarj noktalarını kullanmaktan daha pahalı bir sistem olduğunu düşünüyor.

Cardiff Üniversitesi Otomotiv Endüstrisi Araştırma Merkezi'nden Dr. Paul Nieuwenhuis, "Kamu taşımacılığı için bu proje önemli bir potansiyel taşıyor. Ancak özel araçların bu teknolojiyi kullanması pahalı olacaktır" dedi.

Güney Kore'deki proje Gumi kentindeki tren garından kentin In-dong bölgesine uzanan 12 kilometrelik bir yolu kapsıyor.

Yolun altına döşenen elektrik kablolarının oluşturduğu elektromanyetik alan, araçlardaki alıcılar tarafından elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Yetkililer, yolun sadece yüzde 5 ila yüzde 15'lik bölümüne elektrik kabloları döşenmesi gerektiğini, bu nedenle yolların tamamen kazılıp yeniden yapılmasına gerek olmadığını belirtiyorlar.

Bu teknolojiyi kullanan araçların, seyahatlerine başlamadan önce akülerini tamamen doldurmaları gerekmediği için daha küçük kapasiteli aküleri kullanabildikleri, bunun da hem aracın yükünü hafiflettiği hem de üretilen elektrik enerjisi sonucu atmosfere salınan karbondioksit miktarını azalttığı belirtiliyor.

Güney Kore'deki sistem türünün ilk örneği olsa da İtalya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de farklı teknolojiler deneniyor.

Uzmanlar, bu projelerin, teknolojik gelişmeyi göstermek açısından önemli olduğunu ancak tüm bir şehrin ya da ülkenin elektrikli yollarla donatılmasının çok uzun zaman alacağını belirtiyorlar.