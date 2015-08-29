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Dünya

Güney Kore 'düşman kardeş'ine karşı tarihinin en büyük tatbikatını düzenledi

Kuzey Kore'nin sert tepkisine rağmen Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikat düzenledi

29 Ağustos 2015 17:22

Kuzey Kore'nin olası saldırısından çekinen Güney Kore tarihinin en büyük askeri tatbikatını düzenledi. ABD ile ortak düzenlenen tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. Tatbikatta 2 bin asker, 100 tank, 45 helikopter ve 42 savaş uçağı yer aldı.

Güney Kore'nin Japon işgalinden kurtuluşunun 70'inci yılında yapılan tatbikatta Kuzey Kore'den gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıldı.

Tatbikatı izleyen Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye, "Bu tatbikatta Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir tehdit karşısında birlikte hareket etmeyi öğreniyoruz" dedi.

Tatbikat Güney ve Kuzey Kore arasında gerilimin tırmandığı bir döneme de denk geldi.Güney Kore sınırda patlayan mayının Güney Koreli askerleri yaralamasından sonra iki ülkenin askeri birlikleri teyakkuza geçmiş ve karşılıklı ateş açılmıştı.

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