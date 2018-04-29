Güney Kore doğumlu Avustralyalı vatandaşına 'Kuzey Kore ajanı' suçlaması

Avustralya'nın Sydney kentinde 59 yaşındaki Güney Kore doğumlu Chan Han Choi adlı bir kişi "Kuza Kore ajanı" olmakla suçlanarak gözaltına alındı. Chan Han Choi aynı zamanda Avustralya vatandaşı.

Sydney polisi, Chan Han Choi'nin "daha yüce vatansever bir amaca hizmet ettiğine inandığını" açıkladı.

Chan Han Choi, Birleşmiş Milletler ve Avustralya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor.

Ona yöneltilen suçlamalar arasında, "Kuzey Kore rejimine para sağlamak için kitle imha silahlarına yönelik hizmetlerin dışarıya satışı aracılık yapmak" da var.

Bir Avustralya gazetesi, Chan Han Choi'nin kişinin Sydney'de yaşadığını ve bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını yazdı.

Gazeteye konuşan eski arkadaşları, Kuzey Kore'ye destek vermeye başlaması üzerine Choi ile arkadaşlıklarını kestiklerini söylediler.

Yerel bir gazeteye konuşan komşuları ise Choi'yi "nazik", "yumuşak sesli" ve "iyi biri" olarak tanımladı.

30 yıldır Avustralya'da yaşayan Chan Han Choi'ye yöneltilen suçlamalar ülkede bir ilk.

Avustralya'da daha önce kimsenin, 1995 yılında çıkarılan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Kanunu çerçevesinde yargılanmadığı belirtiliyor.

10 yıla dek hapis cezasıyla yargılanacak Chan, Pazar günü kefaletle serbest bırakılmıştı.