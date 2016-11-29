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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore Devlet Başkanı görevi bırakıyor

Yolsuzluk olaylarına karıştığı iddia edilen Güney Kore Devlet Başkanı Park görevden çekilmeye hazır olduğunu duyurdu. Park parlamentonun görevden alınması için gerekli adımları atmasını istedi.

29 Kasım 2016 13:49

Yoğun protestolara hedef olan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye görev süresi dolmadan istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu. Park siyasi geleceği ve görev süresinin kısaltılmasıyla ilgili kararı parlamentoya bıraktığını söyledi.

Park, "meclisin görevin devredilmesi için gerekli adımları onaylar onaylamaz otorite boşluğu doğmasını ve idari kaos çıkmasını önlemek amacıyla derhal istifa edeceğini" söyledi.

Güney Kore'de cumartesi günü beşinci kez düzenlenen Devlet Başkanı'nı protesto gösterisine yüz binlerce kişi katılmıştı. Park istifa çağrılarını şimdiye kadar reddetmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı yakın bir arkadaşıyla ilgili yolsuzluk skandalı yüzünden eleştirilere hedef oluyordu. Arkadaşı Choi Soon Sil'in Devlet Başkanı'yla olan ilişkilerini kullanıp iki vakıf adına topladığı bağışları zimmetine geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Choi, sahtecilik ve görevi suistimal suçlarından bir süre önce tutuklandı. Savcılık, Devlet Başkanı Park hakkında da yolsuzluk suçuna karıştığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Skandal dolayısıyla iki kez özür dileyen Park'ı onaylayanların oranı yüzde 4'e düşmüştü.

Muhalefette Park'ın görevden alınması için parlamentoda girişimlerde bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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