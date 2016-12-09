Güney Kore Devlet Başkanı görevden azledildi

Haftalardır aleyhinde protesto gösterileri düzenlenen Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye hakkında görevden azil işleminin başlatılması için verilen önerge parlamentoda kabul edildi. Muhalefetin verdiği önergeye Park'ın partisinden milletvekillerinin de olumlu oy vermesiyle üçte ikilik çoğunluk sağlandı.

Oylama sonucu devlet başkanının bütün yetkilerinin elinden alınması anlamına geliyor. Anayasa Mahkemesi’nin altı ay zarfında parlamento kararını onaylaması gerekiyor. Hukuki sürecin tamamlanmasına kadar devlet başkanının yetkileri Başbakan Hwang Kyo Ahn'a geçecek. Park'ın azli kesinleştiği takdirde 2017 sonlarında yapılması öngörülen genel seçimlerin erkene alınması gerekecek. Anayasa mahkemesi parlamentonun kararını onadığı takdirde Park Güney Kore'nin görevden azledilen ilk devlet başkanı olacak. Dokunulmazlığı kalkmış olacağından devlet başkanı hakkında cezai kovuşturma açılabilecek.

Vakıf adına bağış toplandığı ortaya çıktı

Yolsuzluk suçlamasıyla haftalardır halk tarafından protesto edilen Park Geun Hye bir yakını olan Choi Soon Sil hükümete müdahale ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Choi'nin devlet başkanıyla olan ilişkisinden yararlanarak iki özel vakıf adına yüksek miktarda bağış topladığı ve bu paranın bir bölümünü zimmetine geçirdiği ortaya çıkarılmıştı. Savcılık Devlet Başkanı Park'ı suça iştirakle suçluyor.

1961 – 1979 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Park Chung Hee'nin kızı olan Park Geun Hye 2013 yılında Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı olmuş ve yolsuzluk iddialarının ortaya atılması üzerine görevden azil işlemlerinin başlatılmasına razı olduğunu duyurmuştu. Park'ın, bütün siyasi partilerin iktidar değişikliği için mutabakata varmaları şartıyla istifa etmeye hazır olduğunu açıklamış ancak muhalefet bu öneriyi ret etmişti.

12 yıl önce Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo Hyun hakkında azil işlemlerinin başlatılmasını öngören meclis kararı Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrilmişti.Seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanan Roh iki aylık aradan sonra göreve iade edilmişti.

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AP/AFP/RTRD/DPA/ AG/GA