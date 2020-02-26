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Dünya

Güney Kore'deki ABD askerinde de Koronavirüs tespit edildi

Güney Kore ve ABD, birlikte yaptıkları askeri tatbikatlara ara verme kararı almıştı

26 Şubat 2020 09:43

Güney Kore'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları 1000'e ulaşırken ülkedeki bir ABD askerinde de test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. 

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi. İki ülke Koronavirüs nedeniyle birlikte yaptıkları askeri tatbikatları azaltma kararı almıştı. 

Virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi. 

1000'den fazla kişinin virüsten etkilendiği Güney Kore'de 10'dan fazla askerde de Koronavirüs çıkmıştı. 

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