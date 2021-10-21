Güney Kore'de koşulların iyileştirilmesini talep eden işçiler sokağa çıktı; gelir eşitsizliğini vurgulayan Squid Game hatırlatıldı

Güney Kore'de on binlerce işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Sokağa çıkan işçiler, Netflix'in rekor kıran dizisi Squid Game'i hatırlatarak ülkede büyük bir kesimin gelir eşitsizliği nedeniyle geçinme sorunları yaşadığını vurguladı.

The Straits Times’da yer alan habere göre, Güney Kore’de on binlerce işçi daha iyi çalışma koşulları, asgari ücretin artırılması talepleriyle sokağa çıktı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 13 şehirde toplam 80 bin üyenin protestolara katıldığını açıkladı. Protesto ve grev nedeniyle okullarda kantinler çalışmazken, sipariş uygulamalarında çalışan yaklaşık 1000 kurye de hizmet vermedi.

Polis ve yerel yönetimler, Covid-19 salgını nedeniyle kalabalık gösterilerin yasak olduğunu hatırlattı.

Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’de borç içindeki kişiler para ödülü için ölümcül çocuk oyunları oynarken, protestoya katılan bazı işçiler de dizideki kostümleri giyinerek, yaşamlarındaki benzerliğe vurgu yaptı.