Güney Kore'de iyileşen 116 kişinin Koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı

BBC Türkçe

Güney Kore, daha önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavileri başarılı olan 116 kişinin testlerinin yeniden pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, yeni salgın ihtimaline karşı kısıtlamaları hafifletmeyi düşünüyordu. Güney Kore'de pazartesi günü yalnızca 25 yeni vaka tespit edildi ama 'virüsün yeniden aktif hale geçtiği' hastaların sayısının artmasıyla ilgili kaygılar var.

Uzmanlar testleri yeniden pozitif çıkanların durumuyla ilgili 'hastaların yeniden virüs kapmasından çok, virüsün yeniden faal hale geçmiş olması' ihtimali üzerinde duruyor.

Bazı uzmanlar da testlerin hatalı olabileceği veya virüsün kalıntılarının hala hastanın bedeninde bulunuyor olabileceğini ama enfeksiyon taşımayabileceklerini söylüyor.