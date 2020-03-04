Güney Kore'de işçilerin Koronavirüs'e yakalanması sonrası Apple ve Samsung fabrikaları kapandı

Güney Kore'de Samsung ve Apple tedarik fabrikalarının Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapatılmak zorunda kaldığı bildirildi. Ülkedeki doğrulanmış Koronavirüs vakalarının çoğunun olduğu bölgede bulunan Gumi şehrindeki tesislerde akıllı telefon ve parçalarının üretimi durduruldu.

Reuters'ın haberine göre, iPhone'lar için kamera modülleri sağlayan LG Innotek, Gumi'deki tesisinin salı günü dezenfekte edilene kadar kapalı kalacağını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Samsung fabrikasının kapanması firmanın en yeni Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 telefonlarının üretimini etkileyecek ama telefonların piyasaya sürüleceği tarihin ertelenip ertelenmediği henüz belli değil.

Samsung, ikinci kez tesisini kapattı

Samsung son haftalarda ölümcül virüsün yayılmasını engelleme çabasıyla ikinci kez bir tesisini kapatmış oldu.

Geçen hafta Gumi kompleksindeki bir çalışanda yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla üretim tesisi geçici olarak kapatılmak zorunda kalmıştı. Hastalığa yakalanmış çalışanın meslektaşları dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi tarafından karantinaya alındı.

Güney Koreli teknoloji devi Koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle Vietnam'daki 220 milyon dolar (yaklaşık 1, 4 milyar TL) değerindeki araştırma ve geliştirme merkezinin temel atma törenini de iptal etmişti.

Üç aylık kazanç hedefleri karşılanamayacak

Apple, iPhone üretiminin salgın sebebiyle sınırlanması sonucu üç aylık kazanç hedeflerini karşılamayı beklemediği konusunda yatırımcıları uyarmıştı.

Yatırımcılara iletilen notta "Şimdi ve her zaman birinci önceliğimiz çalışanlarımızın, tedarik zinciri ortaklarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun sağlığı ve güvenliğidir" ifadesine yer verilmişti.