Güney Kore'de grip aşısı sonrasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Güney Kore, grip aşısı kampanyasına katılanlardan en az 25'inin ölmesinin şokunu yaşıyor. Ölümlerle ilgili soruşturma açan hükümet, ilk etapta aşılarla ölümler arasında doğrudan bağlantı bulunamadığını söyleyerek gribe karşı aşılama programının askıya alınmasına yönelik talepleri reddetti.

Kışın Koronavirüs pandemisi ile grip salgınının birleşerek 'ikizdemi' yaşatmasını önlemek için her zamankinden fazla grip aşısı alan ve 18 yaşından küçüklerle yaşlılara yönelik ücretsiz grip aşısı yapma programı yürüten Güney Kore, aşı olanlardan en az 25'inin ölümü karşısında şoke oldu.

17 yaşında bir gencin de aşı olduktan 2 gün sonra öldüğü öğrenilirken, Kore Tabipler Birliği, hükümetten halkın endişelerine yanıt vermek için aşıların güvenli olduğu kesinleşene dek tüm aşılama programlarını durdurmasını istedi.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin lideri Kim Chong-in, ölüm nedenleri teyit edilene dek programın durdurulmasını talep etti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu ise önsoruşturmaya göre ölümlerle aşılar arasında doğrudan bağlantı bulunmadığını, biri hariç ölenlerin hepsinin yaşlı olduğunu, en az 8'inin 70 ya da 80'li yaşlarda olduğunu ve altta yatan rahatsızlıklarının bulunduğunu duyurdu.

350 kişide ters etki rapor edildi

19 milyon kişiyi kapsayan ücretsiz grip aşısı programının başladığı 13 Ekim'den beri 8.3 milyon kişi aşılanırken, yaklaşık 350 kişide ters etki rapor edildi.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, insanların aşıyla ilgili endişelerini anladığını, ancak ücretsiz grip aşısı programının devam edeceğini söyledi.