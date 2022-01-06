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Dünya

Güney Kore'de cumhurbaşkanı adayı saç kaybının da sigorta kapsamında tedavi edilmesini önerdi

Bazıları Lee Jae-myung'un teklifini desteklerken muhalefet, Lee'yi "popülist gündemle" eleştirdi

06 Ocak 2022 12:48

Güney Kore’de iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı, saç kaybı tedavisinin de sigorta kapsamına alınmasını önerdi. Lee Jae-myung’un önerisini destekleyenlerin yanı sıra popülist gündem yarattığı sebebiyle eleştirenler de oldu.

Güney Kore’de Demokratik Parti’nin cumhurbaşkanı adayı, 10 milyon insanın saç kaybı yaşadığını ancak pek çoğunun yurt dışından ilaç almak, alternatif olarak prostat ilaçlarına başvurmak durumunda kaldığını söyledi.

Lee Jae-myung, saç kaybı tedavisinin de sosyal güvenlik sigortası kapsamına alınmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı adayının önerisi, sosyal medyada geniş yer buldu. Bazı kullanıcılar, Lee Jae-myung’la ilgili “saçlarınızın adayı” gibi şakalar yaptı.

Bazıları saç kaybının ciddi bir sorun olduğunu ve tedavisinin pahalı olduğunu söylerken muhalefetten isimler Lee’nin popülist siyaset izlediğini belirtti.

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