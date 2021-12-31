Güney Kore'de Covid kısıtlamaları uzatıldı

Yeni tip Koronavirüs vaka sayılarının endişe verici seviyelere ulaştığı Güney Kore’de hükümet, kısıtlamaları 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Yonhap’ın haberine göre, vaka sayılarındaki artış sonrası 18 Aralık’ta uygulamaya geçirilen kısıtlamaların 2 Ocak’a kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak hükümet, kritik hasta sayısının hala yüksek seyretmesi üzerine kısıtlamaların 16 Ocak’a kadar uygulanmasına karar verdi.

Güney Kore’de Covid-19 tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve barlar 21.00, sinema salonları ve internet kafeler ise 22.00'de kapanıyor. Ayrıca kapalı mekanlarda 4’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

Ülke genelinde 2 hafta önce 8 binler civarında seyreden günlük vaka sayısı kısıtlamaların etkisi ile son günlerde 4 binlere geriledi.

Bugüne kadar 630 binin üzerinde vakanın kaydedildiği Güney Kore’de, 5 bin 563 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.