-Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Türkiye'ye geldi İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, 4 günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Lee Myung-bak'ı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile diğer ilgililer karşıladı. Burada kısa süre dinlenen Lee Myung-bak, daha sonra Atatürk Havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Gül ile 6 Şubat Pazartesi günü bir araya gelecek. Pazartesi günü gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.