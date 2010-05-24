Güney Kore BM'ye başvuracak

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, yaptığı açıklamada, Kuzey'in bu saldırının bedelini ödemesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu tür bir provokasyon yinelenirse savunma hakkımızı kullanacağız" dedi.





Lee, Kuzey Kore ticari gemilerine bundan böyle Güney Kore karasularına girme izni vermeyeceklerini, Kuzey ile, bu ülkedeki ortak fabrika parkı programı dışındaki tüm ekonomik ilişkilerin, ticaretin ve karşılıklı ziyaretlerin dondurulduğunu kaydetti. Devlet Başkanı ayrıca, savaş gemisinin batırılması konusunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını belirtti.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda geminin Kuzey Kore gemisinden gönderilen bir torpille batırıldığının belirlendiğini ifade ederek, Kuzey Kore'nin, geminin batırılmasının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.