Güney Kore, 'barış' demirolu için temel attı; Kuzey Kore 'balistik füze' ateşledi

T24 Dış Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ilerleyen yıllarda bölünmüş Kore yarımadasını bağlaması umuduyla yapılan 'barış' demiryolunun temelini attığı günde Kuzey Kore balistik füze olduğuna inanılan bir cisim ateşledi.

Ekim ayından bu yana yapılan ilk test atışı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yılbaşı konuşmasında orduyu güçlendireceğinin söylemesinin ardından gerçekleştirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzenin çarşamba yerel saat ile sabah 8.10'da Kuzey Kore'nin iç kısımlarından doğuya, denize doğru ateşlendiğini belirtti.

Füzenin atılmasından saatler sonra Moon, ülkesinin Kuzey Kore sınırının yakınındaki Goseong kentinde bir gün Kore yarımadasını bağlaması umulan demiryolu için temel atma törenine katıldı.

Moon, füze testinin endişe verici olduğunu söylerken, Pyongyang'ın iki Kore arasında diyalog için çaba harcamasını talep etti.