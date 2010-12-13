-GÜNEY KORE BALIKÇI GEMİSİ BATTI SEUL (A.A) - 13.12.2010 - Güney Buz Denizi'nde Güney Kore'ye ait bir balıkçı gemisinin battığı, 5 denizcinin öldüğü, 17'sinin kayıp olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı ve sahil koruma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 614 ton ağırlığındaki gemi, Yeni Zelanda'nın güneyine 2 bin 250 kilometre uzaklıkta battıktan sonra gemideki 20 denizci kurtarıldı. 20 denizcinin yakınlardaki başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Gemide 8 Güney Koreli, 8 Çinli, 11 Endonezyalı, 11 Vietnamlı, 3 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere toplam 42 denizci bulunduğu kaydedildi. Ölenlerden 2'sinin Endonezyalı, 2'sinin Güney Koreli, birinin Vietnamlı olduğu bildirildi. Güney Kore'nin kurtarma çalışmaları için Yeni Zelanda'dan yardım talep ettiği kaydedildi.