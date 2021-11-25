Güney Kore, anaokullarındaki çocukları yüksek teknolojili geleceğe hazırlamak için robotları devreye soktu

Güney Kore’de küçük çocukları yüksek teknolojili geleceğe hazırlamak için anaokullarında öğretmen yardımcısı işlev gören robotların deneme sürecine başlandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, geliştirilen 24 santimlik “Alpha Mini” isimli robot, dans edebiliyor, şarkı söyleyebiliyor ve çocuklara bazı spor hareketleri gösterebiliyor.

Öğretmen Byun Seo-yeon “Robotlar öğrencilere yaratıcılık konusunda yardım ediyor” dedi..

Başkent Seoul’un çocuk bakım hizmetlerinde yetkili Han Dong-seog “Gelecekte yapay zekayı ve bağlantılı araçları yönlendirmeyi bilmek önemli olacak” dedi.

Robotlar, Seoul’de 300 anaokulunda deneniyor.