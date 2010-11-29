-GÜNEY KORE, ADADA TOPÇU EĞİTİMİ YAPACAK SEUL (A.A) - 29.11.2010 - Güney Kore, geçen hafta Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan Yeonpyeong adasında topçu eğitimi yapacağını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, Yeonpyeong adasında cephe hattındaki askerlerin yarın topçu eğitimi yapacağını söyledi. Yetkili, gerçek top mermilerinin adanın güneybatı sularında ateşleneceğini belirterek, mermilerin yönünün Kuzey Kore'ye doğru olmadığını vurguladı. Bu arada Güney Koreli yetkililer, ada sakinlerinin yarın sabahki eğitimle ilgili olarak uyarıldığını kaydetti. Güney Koreli yetkililer, adadaki topçu eğitiminin, ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ortak askeri tatbikatla bağlantısı olmadığını da ifade etti. Güney Kore 23 Kasımda adada topçu eğitimi yapmış, Kuzey Kore de bu eğitimi gerekçe göstererek adayı bombalamış ve bu bombardımanda 4 kişi ölmüştü.