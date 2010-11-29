T24 LogoT24 Logo
Dünya

GÜNEY KORE, ADADA TOPÇU EĞİTİMİ YAPACAK SEUL (A.A)

29 Kasım 2010 14:40

-GÜNEY KORE, ADADA TOPÇU EĞİTİMİ YAPACAK SEUL (A.A) - 29.11.2010 - Güney Kore, geçen hafta Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan Yeonpyeong adasında topçu eğitimi yapacağını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, Yeonpyeong adasında cephe hattındaki askerlerin yarın topçu eğitimi yapacağını söyledi. Yetkili, gerçek top mermilerinin adanın güneybatı sularında ateşleneceğini belirterek, mermilerin yönünün Kuzey Kore'ye doğru olmadığını vurguladı. Bu arada Güney Koreli yetkililer, ada sakinlerinin yarın sabahki eğitimle ilgili olarak uyarıldığını kaydetti. Güney Koreli yetkililer, adadaki topçu eğitiminin, ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ortak askeri tatbikatla bağlantısı olmadığını da ifade etti. Güney Kore 23 Kasımda adada topçu eğitimi yapmış, Kuzey Kore de bu eğitimi gerekçe göstererek adayı bombalamış ve bu bombardımanda 4 kişi ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24