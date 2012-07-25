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Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye işbirliği mesajı: Yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Kıbrıs’ın Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli, ''Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Dönem Başkanı olarak Türkiye ile birlikte çalışmanın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum'' dedi

25 Temmuz 2012 21:00

Türkiye’nin boykot ettiği AB Dönem Başkanı Güney Kıbrıs, Suriye krizi ve diğer birçok alanda Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini, Ankara ile yeni bir sayfa açmayı arzuladığını bildirdi.

Ayhan Şimşek'in Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberi şöyle: Kıbrıs’ın Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli, Deutsche Welle Türkçe’ye verdiği özel demeçte, “Bence artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmamız gerekiyor” dedi. Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı istediklerini belirten Kozaku-Markulli, sorunların aşılmasıyla Türkiye'nin AB sürecinin de ilerlemesini arzu ettiklerini kaydetti.
 
Rum Dışişleri Bakanı Markulli, DW'den Ayhan Şimşek'in sorularını yanıtladı.
 
Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Dönem Başkanlığını boykot etmesinden üzüntü duyduklarını, bu tutumun değişmesini arzu ettiklerini belirten Kozaku-Markulli, şunları söyledi:
 
“Gerçekten de Türkiye'den bir dönüm noktası oluşturacak adımı bekliyoruz. Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Dönem Başkanı olarak Türkiye ile birlikte çalışmanın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki tüm kapıların kapatıldığını görmekteyiz.”
 
 

Türkiye’nin sandalyesi boş kaldı

 
 
Dönem Başkanlığı’nın bir süre önce Türkiye’ye davette bulunduğunu açıklayan Rum Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs’ta bir toplantı yaptık ve tüm aday ülkeleri, Türkiye'yi davet ettik. Türkiye'ye resmi bir davet gönderdik. Ne yazık ki bu daveti geri çevirdiler. Toplantıda Türkiye’nin adının ve bayrağının bulunduğu sandalye bulunuyordu ancak ne yazık ki bu sandalye boş kaldı.”
Suriye krizinde işbirliği
 
Son dönemde Suriye krizi ve bölgede yaşanmakta olan gelişmelerin gerek AB gerekse Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Dışişleri Bakanı Kozaku-Markulli, şunları söyledi:
“Ne yazık ki Türkiye çok açık bir şekilde, 6 ay boyunca işbirliğinde bulunmayacağını ortaya koydu. Üzülerek söylemeliyim ki bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke hükümeti ve dışişleri bakanını bizimle çalışmaları konusunda ikna edebilecek imkânlarımız olsa. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem, Suriye ve diğer birçok alanda birlikte çalışabileceğimiz bir dönem.”
 
 

AB’nin tahliye planı

 
 
Avrupa Birliği, Suriye’deki krizin daha da kötüleşmesi durumunda, yaklaşık 200 bin yabancı ülke vatandaşını Kıbrıs üzerinden tahliye etmeyi planlıyor.
 
Bu planlarda Türkiye ile işbirliği planları olup olmadığı sorusuna Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kozaku-Markuli şu karşılığı verdi:
 
“AB’deki diğer tüm ortaklarımızla ayrıca çok sayıda üçüncü ülkeyle işbirliği yapıyoruz Ne yazık ki Türkiye ile işbirliğimiz olamıyor çünkü bizimle resmi olarak hiç bir şekilde işbirliği yapmıyorlar. Çünkü Türkiye bizi tanımıyor.”
 

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