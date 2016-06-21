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Güney Kıbrıs'taki yangın devam ediyor

Yangının Kıbrıs'ta uzun yıllardır yaşanan en büyük yangın olduğu belirtiliyor

21 Haziran 2016 17:35

Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Trodos bölgesinde pazar günü başlayan yangın, rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisiyle yayıldı.

Yangının Kıbrıs'ta uzun yıllardır yaşanan en büyük yangın olduğu belirtiliyor. Söndürme çalışmalarına Yunanistan, İngiltere ve İsrail'in gönderdiği 16 helikopter ve uçak da destek veriyor. Habertürk'te yer alan habere göre; Fransa ve İtalya'nın da yangına müdahale için devreye girdiği ifade ediliyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, yangının neden olduğu tahribatın kırsal kesimde yaşayanlar için büyük bir trajedi olduğunu söyledi.

 

2 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti

 

Yangını söndürme çalışmaları sürerken 2 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti. Henüz kontrol altına alınamayan yangına, 303 itfaiye çalışanı, sivil savunma ekipleri ve askeri birlikler müdahale ediyor. Kara güçlerinin müdahalesinin, yangının dağlık alan olması nedeniyle yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Yangının devam etmesi üzerine Güney Kıbrıs'ta 5 köy tamamen boşaltıldığı ifade edildi. Trodos dağlarında yoğun söndürme çalışmaları devam ederken, yangının şu ana kadar 15 kilometre karelik bir alanı yok ettiği düşünülüyor.

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yangınGüney Kıbrısitfaiyesöndürme çalışmaları

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