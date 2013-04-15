Güney Kıbrıs'ta yatırımcılara vatandaşlık hakkı verilecek

Güney Kıbrıs hükümeti, en az 3 milyon euro zarar eden yabancı yatırımcılar için vatandaşlık kanunlarında düzenleme yapıyor.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, özellikle Rus işadamlarını etkileyecek olan yeni önlemlerin bugünkü kabine toplantısında onaylanacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Limasol'da düzenlenen Rus işadamları konferansında konuşan Anastasiadis, yeni tedbirlerin, Rus yatırımcıların zararının bir kısmını telafi edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, 15 Mart'tan önce mevduat sahibi olan ve kurtarma paketi gereğince en az 3 milyon euro kaybetmiş olan yabancı yatırımcıların Kıbrıs vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

G. Kıbrıs'ın mevcut "yatırım yoluyla vatandaşlık" programı da gözden geçirilerek vatandaşlık başvurusu yapabilmek için gerekli yatırım miktarı 10 milyondan 3 milyon euro'ya düşürülecek.

Anastasiadis, vatandaşlık başvurusunda bulunanların beş yıl boyunca Kıbrıs bankalarında 15 milyon euro tutma koşulunun da kaldırılarak paralarına anında erişim imkanı verileceğini bildirdi.

2004'te AB'ye katılan Kıbrıs'ın büyüklüğü 18 milyar euro dolayındaki ekonomisi, Euro Bölgesi içinde % 0,2'den az paya sahip.