Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağı gerginliği

Kıbrıs Rum kesiminde Türk bayrağı açan bir eylemci çevredeki rumların saldırısına uğradı. Saldırganlar bayrağı eylemcinin elinden alarak yakmaya çalıştı. Rum polisi beyrak açan eylemciyi göz altına aldı.

Kıbrıs Rum kesiminde, banka şubelerinin de bulunduğu Lefkoşa'nın Hürriyet meydanında Türk bayrağı açan kimliği belirsiz bir kişi, bankaların açılmasını bekleyen Rumların saldırısına uğradı.

Kent merkezindeki meydanda, uzun süre sonra yeniden açılan bankaların önünde bekleyen Rumlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin Türk bayrağı açtığını görünce linç girişiminde bulundu. 30-35 yaşlarında olduğu görülen kişiyi Rumların elinden polis kurtardı.

Ülkedeki mali kriz nedeni ile öfkeli olduğu görülen Rumlar, Türk bayrağını, eylemcinin elinden aldıktan sonra yakma girişiminde bulundu.

Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan kişinin, polise Fransız pasaportu gösterdiği görüldü.