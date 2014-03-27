Güney Kıbrıs’ta Talat’a ırkçı saldırı

Kıbrıs Rum kesiminde aşırı ırkçı Elam örgütü dün akşam konferans vermek üzere Limasol kentine gelen KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a meşale atarak saldırdı.

Portakal ve yumurta yağmuruna tutulan Talat saldırıdan yara almadan kurtulurken bir Kıbrıslı Türk gazeteci hafif yaralandı. Konferans salonunda büyük panik yaşanırken, izleyiciler arasında bulunan ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi John Koenig korumalarının yardımıyla olay yerinden çıkarıldı.

Talat ve beraberindekilere saldırı Limasol Belediyesi kültür merkezinin Panos Solomonides konferans salonunda gerçekleşti. Yüze yakın Elam mensubu, Limasol Teknik Üniversitesi ve AB temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili konferansta, konuşmalar devam ederken ön ve arka kapıdan girerek baskın düzenledi.

Polis göz yaşartıcı kullandı

Saldırganlar, Talat’ı önce yumurta ve portakal yağmuruna tuttu ardından yanıcı madde attı. Konferans salonunun pencerelerini de kıran saldırganlar ile izleyiciler arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan grubu göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıttı. Talat ve beraberindekiler daha sonra polis koruması altında KKTC'ye geçti. Mehmet Ali Talat ile açıklamasında Rum polisinin olayları engellemek için çok yetersiz kaldığını söyledi.

Rum lider özür diledi

Saldırının duyulmasının ardından Rum lider Nikos Anastasiadis Talat'ı arayarak özür diledi. Rum sözcüsü Hristos Stilyanidis de yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, “Hepimizi utandıran buna benzer olayların bir daha olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Saldırıyı gerçekleştiren Elam örgütü ise, olayın sembolik bir eylem olduğunu ileri sürdü.

Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu

Elam örgütü, Yunanistan’da parlamentoya girmeyi başaran aşırı ırkçı Altın Şafak örgütünün Kıbrıs kolu. Türk ve yabancı düşmanlığıyla tanınan örgüt özellikle Rum gençler arasında taraftar buluyor. Örgütün, Rum kesiminde dağlık arazide eğitim kampları oluşturduğu biliniyor.