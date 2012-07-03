Güney Kıbrıs'ta ilk banka battı

Avrupa Birliği'nin finansal destek mekanizmasına bağlanan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ilk banka battı. Rum hükümeti, ülkenin önde gelen bankası Laiki’nin yüzde 84 hissesini alarak bankayı devraldı.



ntvmsnbc'den Selim Sayarı'nın haberine göre; AB dönem başkanlığını devralan Kıbrıs Rum kesimi bir taraftanda da ekonomik krizle boğuşuyor. AB'nin finansal destek mekanizmasına bağlanan Rum kesimi, ülkenin önde gelen bankası Laiki'nin yüzde 84 hissesini devraldı.

Laiki’nin Çin’e satışı planlanıyor. Bu amaçla Çin’e giderek yetkililerle görüşen Ticaret Bakanı Neoklis Silikyotis ile Laiki Bankası Başkanı Mihalis Sarris satıştan umutlu olduklarını açıkladı.



Bankaya karşı doğalgaz



Batan Laiki Bankası için yapılan pazarlıklarda Çin yetkililer, bankayı satın almalarına karşılık Rumların Akdeniz’de bulduğu doğalgaz yataklarının işletilmesinde avantajlı bir konumda olmak istiyor.

Rumlarla enerji alanında işbirliği yapmak isteyen Çin, özellikle denizdeki sondaj alanlarıyla ilgileniyor. Çin yetkililerin Laiki Bankası'nın satın alınmasına karşılık doğalgaz konusunda net bir dille ayrıcalık talep ettiği belirtiliyor.



AB heyeti Rum kesiminde



Öte yandan, AB finansal destek mekanizmasına bağlanan Rumların geleceğinin belirlenmesi amacıyla adaya gelen Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinden oluşan heyet çalışmalarına başladı.

Rum maliye bakanlığında konuşlanan heyet, bankacılık sektörünün kurtarılması için gerekli kredi miktarını belirlemeye çalışıyor.

Yetkililerin tahminlerine göre, bankaları kurtarma operasyonu için 10 ila 12 milyar Euro kredi gerekecek.

Yunanistan’a bağımlı olan Rum bankacılık sektörü, Atina’daki ekonomik krizden doğrudan etkilenmişti. Yunanistan’daki mali kriz sonrasında ülkenin önde gelen 3 büyük bankası batma noktasına geldi.