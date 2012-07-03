T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kıbrıs'ta ilk banka battı

AB dönem başkanlığını devralan Kıbrıs Rum kesimi bir taraftanda da ekonomik krizle boğuşuyor

03 Temmuz 2012 16:43

Avrupa Birliği'nin finansal destek mekanizmasına bağlanan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ilk banka battı. Rum hükümeti, ülkenin önde gelen bankası Laiki’nin yüzde 84 hissesini alarak bankayı devraldı.
 
ntvmsnbc'den Selim Sayarı'nın haberine göre; AB dönem başkanlığını devralan Kıbrıs Rum kesimi bir taraftanda da ekonomik krizle boğuşuyor. AB'nin finansal destek mekanizmasına bağlanan Rum kesimi, ülkenin önde gelen bankası Laiki'nin yüzde 84 hissesini devraldı.

Laiki’nin Çin’e satışı planlanıyor. Bu amaçla Çin’e giderek yetkililerle görüşen Ticaret Bakanı Neoklis Silikyotis ile Laiki Bankası Başkanı Mihalis Sarris satıştan umutlu olduklarını açıkladı.


Bankaya karşı doğalgaz


Batan Laiki Bankası için yapılan pazarlıklarda Çin yetkililer, bankayı satın almalarına karşılık Rumların Akdeniz’de bulduğu doğalgaz yataklarının işletilmesinde avantajlı bir konumda olmak istiyor.

Rumlarla enerji alanında işbirliği yapmak isteyen Çin, özellikle denizdeki sondaj alanlarıyla ilgileniyor. Çin yetkililerin Laiki Bankası'nın satın alınmasına karşılık doğalgaz konusunda net bir dille ayrıcalık talep ettiği belirtiliyor.


AB heyeti Rum kesiminde


Öte yandan, AB finansal destek mekanizmasına bağlanan Rumların geleceğinin belirlenmesi amacıyla adaya gelen Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinden oluşan heyet çalışmalarına başladı.

Rum maliye bakanlığında konuşlanan heyet, bankacılık sektörünün kurtarılması için gerekli kredi miktarını belirlemeye çalışıyor.

Yetkililerin tahminlerine göre, bankaları kurtarma operasyonu için 10 ila 12 milyar Euro kredi gerekecek.

Yunanistan’a bağımlı olan Rum bankacılık sektörü, Atina’daki ekonomik krizden doğrudan etkilenmişti. Yunanistan’daki mali kriz sonrasında ülkenin önde gelen 3 büyük bankası batma noktasına geldi.

ETİKETLER

Güney Kıbrıslaikibankaekonomik kriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24