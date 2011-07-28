Güney Kıbrıs'ta hükümet istifa etti!

T24 - Kıbrıs Rum Kesiminde Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve üssün yakınında bulunan Vasiliko elektrik santralinin patlamanın etkisiyle yanarak devre dışı kalmasının ardından başlayan siyasi kriz 11 bakanın istifasıyla sonuçlandı. Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, istifa talebinin Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas'tan geldiğini söyledi. Stefanu, 11 üyeli kabinenin yeni kabine oluşturulana kadar görevde kalacağını ifade etti.
'Erken seçim yok'
Hristosyas'ın yeni bir hükümet kurmaya hazırlandığı, siyasileri devre dışı bırakmayı düşündüğüve erken seçimin ihtimal dahilinde görülmediği konuşuluyor. Rum halkı da Hristofyas'ın istifasını istiyor.'İstifa edin'
Hristofyas'a istifa çağrıları yapılırken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarından istifa etmelerini istemişti.
Hükümet sözcüsü Stefanu, dün yaptığı açıklamada, Hristofyas'ın, patlamanın ardından istifa eden savunma ve dışişleri bakanlarından sonra 11 üyeli kabinede kalan bakanlardan da bakanlar kurulu toplantısında istifalarını sunmalarını isteyeceğini söylemişti.Raporlar basına sızdı
Rum askeri yetkililerin patlayıcıların infilak edebileceği yönünde 6 ay önce dışişleri bakanlığı kanalıyla hükümete gönderdiği raporlar da basına sızdı. Bu raporlar, diplomatik büro aracılığıyla Hristofyas’a da gitmişti ancak Rum lider raporlardan haberdar olmadığını ileri sürdü.İstifalar patlamayla başladı
Savunma Bakanı Kostas Papakostas, RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis, DİKO'lu Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu yaşanan olaylar nedeniyle istifa etmişti.