Güney Kıbrıs'ta hükümet istifa etti!

T24

'Erken seçim yok'

'İstifa edin'

Raporlar basına sızdı

İstifalar patlamayla başladı

Hristosyas'ın yeni bir hükümet kurmaya hazırlandığı, siyasileri devre dışı bırakmayı düşündüğüve erken seçimin ihtimal dahilinde görülmediği konuşuluyor. Rum halkı da Hristofyas'ın istifasını istiyor.Hristofyas'a istifa çağrıları yapılırken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarından istifa etmelerini istemişti.Hükümet sözcüsü Stefanu, dün yaptığı açıklamada, Hristofyas'ın, patlamanın ardından istifa eden savunma ve dışişleri bakanlarından sonra 11 üyeli kabinede kalan bakanlardan da bakanlar kurulu toplantısında istifalarını sunmalarını isteyeceğini söylemişti.Rum askeri yetkililerin patlayıcıların infilak edebileceği yönünde 6 ay önce dışişleri bakanlığı kanalıyla hükümete gönderdiği raporlar da basına sızdı. Bu raporlar, diplomatik büro aracılığıyla Hristofyas’a da gitmişti ancak Rum lider raporlardan haberdar olmadığını ileri sürdü.Savunma Bakanı Kostas Papakostas, RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis, DİKO'lu Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu yaşanan olaylar nedeniyle istifa etmişti.