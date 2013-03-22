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Ekonomi

Güney Kıbrıs'a bir darbe de S&P'den

S&P'den dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak ülkede bankacılık sektörü görünümün giderek kötüleşmesi gösterildi

22 Mart 2013 13:08

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Güney Kıbrıs'ın kredi notunu CCC +'dan CCC'ye düşürdü, not görünümünü negatif olarak belirledi.

S&P'den dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak ülkede bankacılık sektörü görünümün giderek kötüleşmesi gösterildi.

Kredi notu görünümünü negatif olarak belirleyen S&P, Güney Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin yakın zamanda bir finansman programı elde etmede başarısız olması durumunda büyük olasılıkla yeniden not indirimine gidileceğini de kaydetti.

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