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Güney Kıbrıs'a 10 milyar dolarlık kurtarma paketi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 10 milyar dolarlık kurtuluş reçetesini kabul etti

25 Mart 2013 10:30

Avrupa Birliği ile IMF'nin Güney Kıbrıs'a 10 milyar dolarlık bir kurtarma paketi sunması konusunda anlaşmaya varıldı. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble varılan anlaşmanın Kıbrıs'ta parlamentonun onayına sunulma zorunluluğunu getirmediğini söyledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde ve Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'deki toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiyedis temsil etti.

Günay Kıbrıs'ta cuma günü yapılan oylamada emeklilik fonlarının kamulaştırılması yönünde karar alındı; ayrıca, "sorunlu" ve "iyi" banka sınıflandırması yapılması da kararlaştırıldı. Layki'de 100.000 euronun altındaki hesaplar Kıbrıs Bankası'na aktarılarak "iyi banka" oluşturulacak ve mudilerin hakları korunacak; 100.000 euronun üzerindeki hesaplar ise dondurulacak ve eldeki bu kaynak borç idaresinde kullanılacak.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, IMF ve Avrupa Merkez Bankası 10 milyar dolarlık krediyi vermek için Lefkoşa'nın büyük bir gelir kalemi oluşturmasını istemişti. Lefkoşa'ya kredi açılması konusunda Avrupa Birliği'nde bir ön uzlaşma bulunuyordu.

Bankacılık sisteminin büyük kriz çinde olduğu güneydeki siyasi tartışmalar "nasıl bir önlem alınabileceği üzerinde yoğunlaştı.


ATM'lere limit


Banka işlemleri üzerinde kısıtlamalar uygulanıyor; şubeler de geçen hafta kapalı kaldı; bankamatiklerden çekilebilecek nakit miktarına da günlük 100 euro sınırı getirdi.

Avrupa Merkez Bankası, iyileştirici önlemler almaması halinde Lefkoşa'ya mali desteği pazartesi günü itibarıyla keseceğini açıklamıştı.

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