Güney Kıbrıs, Türkiye'yi ikinci kez İtalyan sondaj gemisini engellemekle suçluyor

Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

Bugün Güney Kıbrıs, Türkiye'yi bir kez daha İtalyan sondaj gemisini engellemekle suçladı.

Güney Kıbrıs Rum hükümeti yetkilileri, 9 Şubat'ta Türk yetkililer tarafından engellenen İtalyan sondaj gemisinin tekrar yolunun kesildiğini öne sürdü.

İtalyan enerji devi Eni'ye ait Saipem 12000 adlı gemi, sondaj amacıyla 9 Şubat'ta durdurulduğu alana doğru tekrar yola çıkmıştı.

Ancak Güney Kıbrıslı yetkililerin açıklamasına göre Türk yetkililer gemiyi tekrar 'tehdit' etti.

Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Victoras Papadopulos bugün durdurulan geminin aynı alanda arama yapmaya giderken beş Türk gemisi tarafından yolunun kesildiğini, bu durumu uluslararası platformlara taşıyacaklarını söyledi.

Papadopulos, "Sondaj gemisi, beş Türk savaş gemisi tarafından şiddet kullanma ve çarpmakla tehdit edilmiş ve geri dönmek zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Geminin Limasol limanına döndüğü ve burada birkaç gün bekleyeceği söyleniyor.

Geminin ait olduğu İtalyan şirketi Eni, geminin önümüzdeki günlerde Fas'a gitmesinin gerekebileceğini bildirdi.

Tatbikat uzatılmıştı

Türkiye'den bu iddiaya henüz bir yanıt gelmedi.

Ancak Türkiye, Güney Kıbrıs Rum hükümetinin bölünmüş adanın bütün karasularında doğalgaz arama hakkı olmadığını, bazı bölgelerin kendi sularına girdiğini söylüyor.

Diplomatik gerilim 9 Şubat'ta Akdeniz'de tatbikat yapan Türk donanmasına mensup gemilerin Kıbrıs sularında doğalgaz araması yapmakta kullanılan Saipem 12000 adlı gemiyi durdurması ile başlamıştı.

Kıbrıs Rum hükümeti ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Türkiye doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatını 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

Kıbrıs'tan AB ve BM temasları

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in konuyu Brüksel'de yapılan AB liderleri toplantısı gündemine taşıması bekleniyor.

Anastasiadis daha önce doğalgaz ve petrol arama planlarını uygulama konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine yolladığı bir mektupla Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını çiğnediğinden şikayet etti ve Kıbrıs'ta yeniden müzakerelere başlanabilmesi için Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarının son bulması gerektiğini kaydetti.

İtalyan Eni ve Fransız Total şirketleri geçen ay Kıbrıs açıklarında ümit verici bir doğalgaz yatağı keşfettiklerini, bulunan yatakların Mısır açıklarındaki dev yataklarla benzer bir jeolojik yapıda olduğunu açıklamışlardı.