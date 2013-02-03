Güney Kıbrıs: Türkiye teorik değil, gerçek bir tehdit

Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Dimitris İliadis, Türkiye ile sıcak bir çatışma çıkmasının ihtimal dışı olmadığını ileri sürdü.

"Türkiye'nin tehditleri teorik değil, gerçek" diyen İliadis, Ankara'nın bölgede uluslararası yasaları hiçe sayarak gerilim yaratmaya çalıştığını söyledi.

Rum bakan, “Türkiye ile sıcak bir çatışma olasılığı var. Bizim egemenlik haklarımıza karşı faaliyetlerde bulunması da muhtemeldir” diye konuştu.

Rum kesimindeki 20 milyar avroluk mali krizin ulusal güvenlik krizine neden olmaması için tedbirler aldıklarını anlatan Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı ekonomik krize rağmen 2013 bütçesinde silahlanmaya ayrılan payın geçen yıla göre yüzde 3,3 oranında artırıldığına dikkat çekti.

Güney Kıbrıs'ın ekonomik koşulları ile ilgili Guardian'da yer alan yazıdan bazı bölümler şöyle:

"AB ülkeleri ise Güney Kıbrıs'ın ekonomisini kurtarma amaçlı ekonomik yardım paketini bir kere daha erteledi. Avrupa Merkez Bankası Güney Kıbrıs'a kredi verme konusunda endişeli. Ülkedeki ekonomik durumun sürdürülemez olduğu konuşuluyor."

"Almanya da yardım konusundaki endişelerini dile getirmekten çekinmiyor. Alman gizli servisinin yayınladığı bir rapora göre, Güney Kıbrıs'a Rusya'dan nakit akışı var. Fakat bu akış yasadışı para aklama amaçlı gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili konuşan Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Sigmar Gabriel, Alman halkının verdiği vergilerin para aklamaya yönelik yapılandırılmış Kıbrıs bankalarını kurtarmada kullanılmasına karşı olduğunu söyledi."

Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşme

Dimitris İliadis, Yunanistan ile aralarındaki asındaki savunma doktrinine işaret ederek Yunanistan ile tüm konularda yakın ve uyumlu bir işbirliği içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

İliadis, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Panayotopulu'nun daveti üzerine yarın Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

Haravgi gazetesi, yapılan resmi açıklamaya dayanarak İliadis'in Atina'da bulunacağı süre içerisinde Savunma Bakanı Panayotopulu, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos ile bir araya geleceğini yazdı.