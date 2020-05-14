Güney Kıbrıs’tan "Türkiye, insani yardım taşıyan uçağın geçişine izin vermedi" iddiası

Kıbrıs medyasına konuşan Karusos, “Türkiye, uçağın Türkiye hava sahasına girmesine ve Kıbrıs’a ulaşmasına izin vermedi. Bunun sonucunda pilot uçağın yönünü değiştirmek zorunda kaldı, çünkü Kıbrıs’a ulaşmak için yeterli yakıtı bulunmuyordu. Pilot yön değiştirerek yakıt ikmali için Rusya’daki Moskova Havaalanına iniş yaptı” ifadelerini kullandı.

Uçağın Çin’den Kıbrıs’a, aralarında koruyucu ekipman dahil 36 ton tıbbi malzeme taşıdığı belirtildi.

Karusos, uçağın bu akşam saatlerinde Larnaka’ya iniş yapacağını da sözlerine ekledi.