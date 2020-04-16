Güney Kıbrıs'tan Koronavirüs'e karşı 'altın pasaport' kararı; ülkeye yatırım yapanlar AB vatandaşlığı alabilecek

Güney Kıbrıs, Koronavirüs salgının nedeniyle yaşadığı ekonomik krizden kurtulmak için ‘altın pasaport’ uygulamasını devreye sokacak. Uygulamaya göre ülkeye yatırım yapanlara 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği vatandaşlığı verecek.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik krizle boğuşan Güney Kıbrıs, Koronavirüs (Covid-19) krizden kurtulmak için yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulamasını devreye sokmaya karar verdi.

Küresel ekonomiye ağır darbe vuran Koronavirüs salgının etkileri sürüyor. Çıkış arayan Güney Kıbrıs, salgına karşı bir dizi ekonomik tedbir almak zorunda kaldı. Koronavirüs nedeniyle Maliye'nin gelir sorunu yaşadığına işaret eden Güney Kıbrıs basını, 'altın pasaport' olarak adlandırılan uygulamanın hayata geçirileceğini yazdı.

Bununla ilgili bir yasa hazırlandığına işaret eden Rum basını, Paskalya sonrasında ilgili yasanın Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yasa kabul edilirse Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulaması devreye girecek. Vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.