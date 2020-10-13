Güney Kıbrıs 'suçlulara AB pasaportu sağladığı ifşa edilen altın pasaport uygulamasını askıya aldı

AB üyesi Güney Kıbrıs'ta 'altın pasaport' diye tabir edilen '2.5 milyon dolarlık yatırım karşılığı vatandaşlık' programı arkasındaki yolsuzluk şebekesinin afiş olmasının ardından askıya alındı. Gizli çekilen videoda şebekeye dahil olduğu ortaya çıkan Güney Kıbrıs'ın 2 numarası konumundaki Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, görevlerinden çekildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rum hükümeti, 'altın pasaport' diye tabir edilen '2.5 milyon dolarlık yatırım karşılığı vatandaşlık' programı arkasındaki devasa yolsuzluk şebekesinin afiş olmasının ardından, acil kabine toplantısı düzenledi. Toplantının ardından, şimdiki haliyle programın askıya alındığı, kararın 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Programı durdurma kararının öncesinde, Rum Yönetimi'nin en üst düzey yetkililerinin mahkumiyet almış suçluların Kıbrıs vatandaşlığı almalarına yardım ederek AB iç pazarına girişlerini ve vizesiz seyahat etmelerini sağladığına dair belgeler ve haberler, hem ulusal hem de uluslararası basına yansımıştı.

Al Jazeera ifşa etmişti

Son olarak Katar merkezli Al Jazeera, bir muhabirini 'mahkumiyet almış Çinli bir yatırımcının aracısı' kılığına sokarak bir devlet yetkilisi, bir milletvekili ve bir avukatın bu hayali şahsın Güney Kıbrıs vatandaşlığı alması için her türlü dolabı çevirmesini gizlice filme çekmişti. Oysa Güney Kıbrıs yasalarına göre suç sicili olan bir yabancıya yurttaşlık verilmemesi gerekiyor.

Gizli çekilen videoda, Güney Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'den sonra 2 numaralı yetkilisi konumundaki Meclis Başkanı Dimitris Şilluris (Demetris Syllouris) hayali Çinli yatırımcının pasaport alabilmesi için nüfuzunu kullanmayı teklif ediyor, görev süresinin 19 Ekim'de dolacağını söyleyerek başka alternatifler de sunuyor. Videoda görülen bir diğer önde gelen isim de AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis (Christakis Giovanis).

Videonun yayımlanmasının ardından ilkin bir şeylerden şüphelendiği ve daha fazla bilgi almak için öyle davrandığı savunmasını yapan 67 yaşındaki Dimitris Şilluris, tepkiler üzerine soruşturma tamamlanana dek siyasi görevlerinden el çekeceğini duyurdu.

Meclis Başkanı "Kıbrıs kamuoyuna aktarılan nahoş imaj ve bunun neden olduğu her türlü rahatsızlık yüzünden halktan özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda ülkenin en büyük emlak müteahhitlerinden olan AKEL Milletvekili Ciovanis de istifa ettiğini duyurdu.