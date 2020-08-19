Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Deniz sınırlarını belirlemek için tüm komşularla görüşmeye hazırız

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Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), deniz sınırlarını belirlemek için tüm komşularıyla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye'den direkt olarak bahsetmezken, Mısır, İsrail ve Lübnan ile denizcilik anlaşmaları olduğuna dikkat çekerek "bölgedeki diğer ülkelerle de deniz bölgeleri hakkında konuşmaya hazır olduklarını" ifade etti.

GKRY'nin deniz sınırı komşularından sadece Türkiye ve iç savaşın sürdüğü Suriye ile anlaşması bulunmuyor.

GKRY, bahsi geçen çağrının ardından bir görüşme yapılırsa 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin temel alınacağını söyledi.

Reuters, Türkiye'nin GKRY'yi tanımadığını ve bu yüzden diplomatik görüşmeler yapılması ihtimalinin çok düşük olduğunu hatırlattı.

Aynı basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin saldırganlığının artışı Avrupa Birliği'ne yöneliktir. Bu sebeple AB'nin verdiği reaksiyon da yükselmelidir" dedi. Dendias bir kez daha Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının tartışılması için AB dışişleri bakanlarını toplantıya çağırdı.