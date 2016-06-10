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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden THY'ye EURO 2016 sansürü

Rum Kesimi, şampiyonanın ana sponsoru THY'nin reklamlarını vermeyeceklerini söyledi

10 Haziran 2016 12:13

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, EURO 2016 yayınları sırasında şampiyona resmi sponsorlarından Türk Hava Yolları’nın reklamlarını vermeyeceğini bildirildi

Habertürk'ün haberine göre, Fransa’da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası’nın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’na (THY), Güney Kıbrıs’ta sansür uygulanacağı açıklandı.

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RIK), 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) yayınları sırasında şampiyona resmi sponsorlarından Türk Hava Yolları’nın reklamlarını vermeyeceği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta günlük olarak yayınlanan Politis Gazetesi, RIK yetkilerinin, THY’nin şampiyona sponsorlarından olduğunu öğrenir öğrenmez Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’ndan havayolu şirketinin reklamlarının kanalda gösterilmemesi için gerekli girişimlerde bulunma amacıyla yardım talep ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 tarihinde oynanan Euroleage basketbol maçındaki indoor THY reklamlarını da sansürlemişti. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, karara sosyal medyadan “Sadece futbol izlemek istiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi.

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