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Dünya

Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı kızdırdı

Başbakan Erdoğan'ın 'Kıbrıs diye bir devlet yok' sözlerine Güney Kıbrıs'tan yanıt geldi...

08 Şubat 2013 22:41

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs diye bir devlet yok, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Çünkü bir yeşil hat var, kuzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var" sözlerine Güney Kıbrıs'tan tepki geldi. Rum kesimindeki gazeteler, hükümet sözcüsü vekili Hristos Hristofidis’in Türkiye’nin bu teziyle "tüm uluslararası toplumla zıt düştüğünü" söylediğini yazdılar.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümet sözcüsü Hristos Hristofidis; "Erdoğan’ın kışkırtıcılığı ve kabadayılığı, özgürlük ve yeniden birleşmeye olan kararlılığımızı değiştiremez. Kıbrıs Cumhuriyeti BM üyesi ve geçtiğimiz altı ay boyunca dönem başkanlığını yürüttüğü AB’nin tam üyesi olan bir ülkedir. Doğal zenginliklerimizi kullanmak gibi egemenlik haklarını tam şekilde uygulamaktadır" dedi.

 

'Hükümete Erdoğan'ı şikayet etme çağrısı'

 

Habere göre Nikos Anastasiadis’in seçim kurmaylığından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi. Anastasiadis’in Basın Sözcüsü Tasos Mitsopulos, "Türkiye’nin her türlü AB perspektifinin AB üyesi olan ve sözü geçen Kıbrıs’a bağlı olduğunu" iddia ederek Rum hükümetine Başbakan Erdoğan’ı şikayet etme girişimleri başlatması çağrısında bulundu.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis de, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olduğunu hatırlatarak Başbakan Erdoğan’a yanıt verirken, bağımsız başkan adayı Yorgos Lillikas ise, "Yanlış hislere kapılan ve doğalgazın Türkiye üzerinden AB’ye götürülmesini isteyenlerin bu açıklamaya bakarak ayaklarının yere basmasını umut ettiğini" söyledi.

 

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