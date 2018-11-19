Güney Kıbrıs Rum Kesimi ana muhalefet lideri Ankara'ya geliyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 23 Kasım’da Ankara’ya gelecek.



Kıbrıs'ta doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Kiprianu'nun, düzenlenecek etkinlikte görüşlerini anlatacağı ifade edildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı belirtildi.



Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL Lideri Kiprianu'ya Kıbrıs'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.



Rum lider Nikos Anastasiadis’e yönelik muhalifi ile bilinen Kiprianu, Kıbrıs sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale gelecegini savuyor.



Kiprianu daha önce de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti.

