Güney Kıbrıs Rum basını: Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden ders kitabında Atatürk'ün olduğu sayfaları yırtmalarını istedi

T24 Dış Haberler

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığı'nın, devlet okullarında çalışan öğretmenlere "acil" koduyla mesaj yollayıp ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu sayfayı yırtmalarının istendiği belirtildi.

Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Kathimerini'nin Kıbrıs edisyonunun Sigmalive'dan aktardığına göre yırtılması istenen sayfa lise 3. sınıf öğrencilerinin derslerinde kullanılan Oxford Discover Futures 3 Workbook'da bulunuyor. Sayfada "Türkiye'nin en büyük kahramanı" Atatürk'le ilgili İngilizce egzersiz bulunuyor ve şu metin yer alıyor:

"Mustafa Kemal Atatürk genç yaşlarından itibaren liderlik gösterdi, askeri okula gitti ve yüzbaşı olarak orduya girdi. Ülke savaştayken cesur davrandı ancak asla sorumsuz değildi. Modern Türkiye'yi kurduğunda insanlar için baş kaldıran bir ahlaki liderdi. Yeni bir demokrasi yaratmak için özverili şekilde çalıştı"

Öğretmenlerin, konuyla ilgili olarak öğretmen sendikası OELMEK'e şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak GKRY Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantı yapılacağı ifade edildi.

KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rum Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere gönderdiği genelgede ders kitaplarında Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermiş. Bu çağda bu zihniyet, bu eğitim anlayışı!!!" yazdı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili açıklamasında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum" diye konuştu.

Tatar, "tarih kitapları meselesiyle ilgili konunun 2004'teki Annan Planı öncesine kadar gittiğini" söyledi.

KKTC'deki yöneticilerin, "Annan Planı sonrasında tarih kitaplarındaki ilgili konuları yumuşattığını" vurgulayan Tatar, bu kapsamda gerçek tarihin "yumuşatılması veya gizlenmesi" hedefiyle yanlışlar yapıldığını söyledi.