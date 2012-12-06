Güney Kıbrıs ekonomisi iflas etti, AB'den kurtarma paketi aldı

Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olan Kıbrıs Rım yönetimi lideri Dimitris Hrisyofyas, ülkesinin iflas ettiğini açıkladı.

Hristofyas Kıbrıs Rum Kesimi'nin 17 milyar 500 milyon Euro acil krediye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hristofyas, Yunanistan ’daki kriz sırasında verdikleri desteğin ekonomide yıkıma neden olduğunu belirterek bugünkü koşulların 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki dönem kadar kötü olduğunu söyledi.

Hristofyas şöyle konuştu:

Memur ve emekliler daha da zor durumda kalacak ama kan ağlayarak AB'nin kurtarma koşullarını kabul etmek zorunda kaldım. Etmeseydim tam iflas yaşayacaktık."

Yunanistan’daki banka krizi sırasında Rum bankalarının 4 milyar Euro’luk Yunan tahvili satın aldığına işaret eden Hristofyas, ekonomiyi batma noktasına getiren darbeninse Rum Merkez Bankası’ndan geldiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ni kurtarma koşullarında;

-Her yıl 1200 memur azaltılacak,

-13. maaş gözden geçirilecek,

-Erken emeklilik hakkı kaldırılacak,

-Memur maaşları düşürülecek,

-Kar eden kamu kuruluşları özelleştirilecek.