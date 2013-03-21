Güney Kıbrıs 'B planı'nı açıklayacak

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in Avrupa Birliği ve IMF'nin 10 milyar Euro'luk kurtarma paketi için şart koştuğu önlemlerin yerine, parti liderlerine alternatif bir plan sunacağı bildirildi.

Mevduat sahiplerinin paralarını çekmesini önlemek için hafta boyunca kapalı kalan Kıbrıs bankaları gelecek salıya açılmayacak.

Kıbrıslı siyasetçiler kurtarma paketinin karşılığında şart koşulan önlemlerin salı günü parlamentoda reddedilmesiden sonra alternatif arayaşına yönelmişti.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, Avrupa Birliği, Kıbrıs hükümetinin banka mevduatlarından 5,8 milyar toplamasını istiyor. Bunun için 100 bin Euro'dan daha az mevduatı olanlardan bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 6,75, 100 bin Euro'nun üzerindeki mevduatlar için de yüzde 9,8 vergi alınması önerildi.

Ancak öneri halk ararasına büyük öfke yarattı. Kıbrıs bankalarında milyarlarca Euro'su olan Ruslar da plana sert tepki göstermişti. Rusların Kıbrıs bankalarında 23 milyar Euro'su olduğu tahmin ediliyor.

Yine oylama var

Anastasiades'in bu paranın nerelerden toplanacağına ilişkin planını bu sabah parti liderlerine sunacağı öğleden sonra da parlamentoda da oylama yapıılabileceği belirtiliyor. Kıbrıs televizyonu, yeni önerilerin 100 bin Euro'nun üzerindeki mevduatlardan vergi alınmasını içerebileceğini duyurdu.

Emeklilik fonların devletleştirilmesini de öngöreceği söylenen planın bir miktar Rus yardımını içereceği belirtiliyor.

Almanya Başkanı Angela Merkel, Kıbrıs meclisinin önerileri reddetmesinin üzüntü verici olduğunu ancak oylamaya saygılı olduğunu söyledi.

Merkel Euro bölgesinin Kıbrıs'a çözüm bulma görevi olduğunu belirterek Ada'da bankacılık sisteminin sürdürülebilir olmadığını yineledi.

Kıbrıs bankalarının borç krizi içindeki Yunanistan'da yaptıkları yatırımlar nedeniyle zora düştükleri belirtiliyor.