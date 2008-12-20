Güney, gönlü olursa ifade verecek

Ergenekon Davası’na bakan 13. Ağır Ceza’nın, soruşturmanın kilit ismi Tuncay Güney’in ifadesinin alınması yönündeki kararı, dava için kilit önemde olsa da, uygulamada ciddi sorunlar var.



Uluslararası hukuki prosedüre göre, karar İçişleri ve Dışişleri kanalıyla Kanada Hükümeti’ne iletilse de, ifade verme konusunda Tuncay Güney tamamen ’serbest’. Güney ifade vermeyi kabul etmezse, ne Türkiye’nin ne de Kanada’nın hiçbir zorlama durumu yok.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Ergenekon soruşturmasının başlatılmasını sağlayan Tuncay Güney’in ifadesinin alınması kararı dava açısından kilit önemde olsa da, uygulanmasında ciddi zorluklar olduğu anlaşıldı. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki günkü duruşmada sanık avukatlarının taleplerini dinledi. Ardından mahkeme heyeti, soruşturma dosyası ulaştıktan sonra, Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Tuncay Güney’in yurt dışında ifadesinin alınması için hukuki işlem başlatılmasına karar verdi.



Resmi prosedüre göre, bu işlem Adalet Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Güney hakkında ’kırmızı bülten’ çıkartılmadığı için, Kanada’dan iadesi istenemiyor. Bu nedenle mahkeme heyeti, önce Güney’e sorulması istenen soruları belirleyecek. Ardından Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, Kanada adli makamlarından Güney’in ifadesinin alınması istenilecek.



Türk savcı soru soramayacak



Kanada’da bulunduğu yerin adliyesine çağrılacak Güney’e ilk olarak Ergenekon davası konusunda bilgisi olup olmadığı, ifade vermek isteyip istemediği sorulacak. Güney’in kabul etmemesi halinde, hiçbir soru sorulamayacak. Ancak, ifade vermeyi kabul ederse, gönderilen sorulara Güney’in verdiği yanıtlar alınacak. Bu ifade sırasında, Türkiye’den isterse soruşturmayı yürüten bir savcı bulunabilecek. Türkiye’den gelen yetkili hiçbir şekilde Güney’e soru soramayacak ya da müdahalede bulunamayacak.



Dünkü duruşmada sanık Kemal Kerinçsiz, Tuncay Güney’in yurtdışında dinlendiğinde tertibin devam edeceğini, bu yüzden mahkeme huzurunda dinlenmesi gerektiğini söyleyedi. Kerinçsiz, "Mahkemenin Güney’in yüzünü görmesi gerek" deyince Mahkeme Başkanı Köksal Şengün de, "Yüzünü biz de merak ediyoruz" diye konuştu.



’Karar net değil’



Hukukçular, Ergenekon Davası’nda mahkeme heyetinin aldığı, Tuncay Güney’in ifadesinin alınması için hukuki işlem başlatılması kararının çok net olmadığı görüşünde. Karara göre, henüz sanık olmadığı için Güney’in iddianameye girmeyen dosyası savcılıktan istenecek. Hukuki durumuna bakılacak. Bulunduğu ülke ile Güvenlik ve İşbirliği anlaşması olup olmadığı incelenecek. O ülkenin vatandaşlığına geçip geçmediği öğrenilecek.

