-Güney Ekspresi'ndeki bombayla ilgili 3 tutuklama ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Kırıkkale'de, 20 Eylül'de durdurulan Güney Ekspresi'nde patlayıcı madde ve bomba düzeneğinde kullanılan parçaların bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 3 kişi daha tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürülen 3 zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından 3 zanlı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.