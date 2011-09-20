T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güney Ekspresi'nde şüpheli paket: 11 gözaltı KIRIKKALE (A.A)

20 Eylül 2011 21:54

-Güney Ekspresi'nde şüpheli paket: 11 gözaltı KIRIKKALE (A.A) - 20.09.2011 - Siirt'ten İstanbul'a giden Güney Ekspresine yönelik yapılan ihbar üzerine Kırıkkale'de durdurulan trende yapılan aramada, 11 kişi gözaltına alındı.  Siirt'ten Haydarpaşa'ya gitmekte olan Güney Ekspresi polise yapılan bir ihbar üzerine saat 12.00 sıralarında Kırıkkale İstasyonu'nda durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vagonlarda arama yaptı. Arama sonucu, vagonlardan birinde şüpheli bir çanta bulundu. Çantadaki kutu, uzman ekiplerce incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan aramanın ardından tren, 15.30 sıralarında seferine devam etmek üzere Kırıkkale'den ayrıldı.  Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Güney Ekspresi'nde ekiplerin arama yaptığını ve şüpheli bir paket bulduğunu belirterek, ''Ele geçirilen paketin içinde patlayıcı madde ve bomba düzeneğinde kullanılan parçalar bulundu. Paketin bulunduğu vagonda şüphelendiğimiz 11 kişiyi gözaltına aldık. Daha sonra bütün treni baştan sona arayıp trende herhangi bir tehlikenin olmadığını anlayınca trenin yoluna devam etmesine izin verdik'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24