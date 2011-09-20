-Güney Ekspresi'nde şüpheli paket: 11 gözaltı KIRIKKALE (A.A) - 20.09.2011 - Siirt'ten İstanbul'a giden Güney Ekspresine yönelik yapılan ihbar üzerine Kırıkkale'de durdurulan trende yapılan aramada, 11 kişi gözaltına alındı. Siirt'ten Haydarpaşa'ya gitmekte olan Güney Ekspresi polise yapılan bir ihbar üzerine saat 12.00 sıralarında Kırıkkale İstasyonu'nda durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vagonlarda arama yaptı. Arama sonucu, vagonlardan birinde şüpheli bir çanta bulundu. Çantadaki kutu, uzman ekiplerce incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan aramanın ardından tren, 15.30 sıralarında seferine devam etmek üzere Kırıkkale'den ayrıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Güney Ekspresi'nde ekiplerin arama yaptığını ve şüpheli bir paket bulduğunu belirterek, ''Ele geçirilen paketin içinde patlayıcı madde ve bomba düzeneğinde kullanılan parçalar bulundu. Paketin bulunduğu vagonda şüphelendiğimiz 11 kişiyi gözaltına aldık. Daha sonra bütün treni baştan sona arayıp trende herhangi bir tehlikenin olmadığını anlayınca trenin yoluna devam etmesine izin verdik'' dedi.