T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güney Ekspresi'nde bomba paniği

Adana'dan İstanbul'a giden Güney Ekspresi bomba ihbarı üzerine Kırıkkale'de durduruldu. Bir şüpheli valizin incelendiği bildirildi.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Adana'dan İstanbul'a giden Güney Ekspresi bomba ihbarı üzerine Kırıkkale'de durduruldu. Bir şüpheli valizin incelendiği bildirildi.



Siirt Kurtalan'dan İstanbul Haydarpaşa Garı'na giden Güney Ekspresi, bomba ihbarı nedeniyle Kırıkkale Garı'nda durduruldu. Aramalar sonucu trende bulunan şüpheli paket, polis tarafından incelemeye alındı. Pakette bomba düzeneğinin bulunduğu, ancak kurulu olmadığı tespit edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Garı'nda durdurulan Güney Ekspresi'nde saat 11.45 sıralarında arama yaptı. Yapılan arama sonucu bulunan şüpheli paket, bomba uzmanları tarafından incelemeye alındı. Bu sırada Kırıkkale Garı'nda geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınırken, trende bulunan yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüpheli pakette ise bomba düzeneğinin bulunduğu, ancak kurulu olmadığı tespit edildi.

Bomba uzmanları, bomba düzeneğinin olduğu belirtilen şüpheli pakette kapsamlı inceleme yaparken, durdurulan trende başka şüpheli paket olabileceği endişesiyle aramalarını sürdürdü.

Şüpheli 8 kişi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trenden indirilerek sorgulamaya alındı. Yolcu treni ise garda bekletiliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24