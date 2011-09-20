Güney Ekspresi'nde bomba paniği

T24

Siirt Kurtalan'dan İstanbul Haydarpaşa Garı'na giden Güney Ekspresi, bomba ihbarı nedeniyle Kırıkkale Garı'nda durduruldu. Aramalar sonucu trende bulunan şüpheli paket, polis tarafından incelemeye alındı. Pakette bomba düzeneğinin bulunduğu, ancak kurulu olmadığı tespit edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Garı'nda durdurulan Güney Ekspresi'nde saat 11.45 sıralarında arama yaptı. Yapılan arama sonucu bulunan şüpheli paket, bomba uzmanları tarafından incelemeye alındı. Bu sırada Kırıkkale Garı'nda geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınırken, trende bulunan yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüpheli pakette ise bomba düzeneğinin bulunduğu, ancak kurulu olmadığı tespit edildi.



Bomba uzmanları, bomba düzeneğinin olduğu belirtilen şüpheli pakette kapsamlı inceleme yaparken, durdurulan trende başka şüpheli paket olabileceği endişesiyle aramalarını sürdürdü.



Şüpheli 8 kişi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trenden indirilerek sorgulamaya alındı. Yolcu treni ise garda bekletiliyor.





