-Güney Ekspresi'nde bomba bulunması: 4 kişi tutuklandı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Kırıkkale'de, 20 Eylül'de durdurulan Güney Ekspresi'nde patlayıcı madde ve bomba düzeneğinde kullanılan parçaların bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Ankara Adliyesi'ne getirilen 7 zanlının sorgusunu tamamlayan savcılık, tutuklanması talebiyle 6 kişiyi, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine sevk etti. Mahkemeye çıkan zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğer zanlılar serbest bırakıldı.