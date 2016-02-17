Güney Çin Denizi'ne füze savunma sistemi

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Güney Çin Denizi'nde kime ait olduğu
tartışmalı olan bir adada hava savunma sistemi yerleştirdiğini doğruladı. ABD
Savunma Bakanlığı yetkilileri de haber kanalı Fox News'a yaptığı açıklamada, Çin'in
adada füzeleri depolamaya başladığını aktardı.
Uydu görüntülerinde de Woody Island'da iki füze bataryasının yerleştirildiği
görülüyor. Sistemin 200 kilometre menzilli füzelerle düzenlenebilecek olası hava
saldırılarına karşı savunma yeteneği olduğu belirtiliyor.
Paracel Adaları'ndan biri olan Woody Island, 40 yıldır Çin'in
kontrolünde. Ancak
Vietnam ve Tayvan da adalar üzerinde hak iddia ediyor. Adaya savunma sistemi
yerleştirildiği dün Kaliforniya'da ABD ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
Zirvesi sırasında açıklandı.
Obama zirve sonrası "Ortaklarımızın ve müttefiklerimizin donanma yeteneklerini
güçlendirmesine yardım edeceğiz" diye konuştu. Obama, Çin'le yaşanan ihtilafa işaret
ederek çatışmaların barışçıl ve uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde
çözüleceğini de belirtti.
Bölgede zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının olduğu tahmin ediliyor. Dünya
genelindeki deniz trafiğinin üçte biri de bu bölgede gerçekleşiyor.