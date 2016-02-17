Güney Çin Denizi'ne füze savunma sistemi

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Güney Çin Denizi'nde kime ait olduğu

tartışmalı olan bir adada hava savunma sistemi yerleştirdiğini doğruladı. ABD

Savunma Bakanlığı yetkilileri de haber kanalı Fox News'a yaptığı açıklamada, Çin'in

adada füzeleri depolamaya başladığını aktardı.

Uydu görüntülerinde de Woody Island'da iki füze bataryasının yerleştirildiği

görülüyor. Sistemin 200 kilometre menzilli füzelerle düzenlenebilecek olası hava

saldırılarına karşı savunma yeteneği olduğu belirtiliyor.

Paracel Adaları'ndan biri olan Woody Island, 40 yıldır Çin'in

kontrolünde. Ancak

Vietnam ve Tayvan da adalar üzerinde hak iddia ediyor. Adaya savunma sistemi

yerleştirildiği dün Kaliforniya'da ABD ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)

Zirvesi sırasında açıklandı.

Obama zirve sonrası "Ortaklarımızın ve müttefiklerimizin donanma yeteneklerini

güçlendirmesine yardım edeceğiz" diye konuştu. Obama, Çin'le yaşanan ihtilafa işaret

ederek çatışmaların barışçıl ve uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde

çözüleceğini de belirtti.

Bölgede zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının olduğu tahmin ediliyor. Dünya

genelindeki deniz trafiğinin üçte biri de bu bölgede gerçekleşiyor.