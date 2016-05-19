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Dünya

Güney Çin Denizi'nde gerginlik; Çin jetleri ABD keşif uçağının önünü kesti

Pentagon Çin jetlerinin "tehlikeli" bir şekilde EP-3 Aries tipi Amerikan casus uçağının önünü kestiklerini belirtti

19 Mayıs 2016 10:02

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, iki Çin savaş uçağının, Güney Çin Denizi üstündeki uluslararası hava sahasında seyreden bir ABD keşif uçağına 15 metre kadar yaklaştığını açıkladı.

Pentagon Çin jetlerinin "tehlikeli" bir şekilde EP-3 Aries tipi Amerikan casus uçağının önünü kestiklerini belirtti.

ABD'nin açıklamasına göre 17 Mayıs'taki rutin keşif uçuşu sırasında gerçekleşen olayda, Amerikan pilot çarpışmayı önlemek için yaklaşık 100 metre alçalmak zorunda kaldı.

ABD ile Çin, Güney Çin Denizi'nde sıklıkla karşı karşıya geliyor.

Çin, Güney ve Doğu Çin denizlerinin büyük bölümünde hak iddia ediyor.

Güney Asya Denizi'ndeki diğer ülkeler de zengin kaynaklara sahip olduğu düşünülen bölgede hak iddiasında bulunuyor.

Washington Çin'i, Güney Çin Denizi'ni "askerileştirerek" gerginliği artırmakla suçluyor.

Çin ise ABD'nin Asya'da deniz ve havada yaptığı devriyelerin sayısını artırdığı gerekçesiyle Washington'ı eleştiriyor.

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