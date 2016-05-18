Güney Asya ülkesi, İran'la ilişkilerini kestiğini duyurdu

Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Maldivler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maldivler hükümetinin İran ile olan 40 yıllık diplomatik ilişkilere son verdiği bildirildi. Açıklamada, ilişkilerin İran'ın Ortadoğu'daki politikalarının bölgedeki barışa ve güvenliğe zarar verdiği için kesildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, ocak ayında İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırılardan dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Daha sonra Bahreyn de İran olan ilişkilerini sonlandırmıştı.