T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Asya ülkesi, İran'la ilişkilerini kestiğini duyurdu

Suudi Arabistan, ocak ayında İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırılardan dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu

18 Mayıs 2016 06:02

Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Maldivler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maldivler hükümetinin İran ile olan 40 yıllık diplomatik ilişkilere son verdiği bildirildi. Açıklamada, ilişkilerin İran'ın Ortadoğu'daki politikalarının bölgedeki barışa ve güvenliğe zarar verdiği için kesildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, ocak ayında İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırılardan dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Daha sonra Bahreyn de İran olan ilişkilerini sonlandırmıştı.

ETİKETLER

iranmaldivlerdiplomasidiplomasi nedirgüney asyadiplomatik ilişkiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24